Vantage Towers wird nach Großauftrag von 1&1 etwas optimistischer

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Die Vantage Towers AG hat einen Großauftrag verbucht. Damit sei ein Erreichen der Mittelfristziele am oberen Rand der genannten Spanne möglich, teilte die Gesellschaft weiter mit. Der Betreiber von Mobilfunkmasten hat mit 1&1 Mobilfunk einen Vertrag zur deutschlandweiten Bereitstellung passiver Infrastruktur für den Aufbau des vierten Mobilfunknetzes in Deutschland abgeschlossen. Die Gesellschaft wird 1&1 Zugang zu mindestens 3.800 und potenziell bis zu 5.000 bestehenden Antennenstandorten gewähren. Der Vertragswert beläuft sich auf einen hohen dreistelligen bis niedrigeren vierstelligen Millionenbetrag in Euro. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit bis Ende 2040 und Verlängerungsoptionen für 1&1 bis maximal 2060.

Die Vereinbarung untermauere das Vertrauen in die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre mittelfristigen Ziele am oberen Rand der Prognose zu erreichen. Insbesondere das mittelfristige Ziel der Gesellschaft, eine Vermietungsquote von über 1,5 zu erreichen, sei durch die zusätzlichen 3.800 Mietverträge mit 1&1 nun in hohem Maße gesichert, teilte Vantage Towers mit. Die Prognose der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr bleibt unverändert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2021 17:06 ET (22:06 GMT)