Vantage Towers zahlt nach Wachstum 63 Cent Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der zu Vodafone gehörende Funkturmbetreiber Vantage Towers hat seinen operativen Gewinn im vergangenen Jahr leicht gesteigert und eine Dividendenzahlung von 0,63 Euro je Aktie angekündigt. Mit dem Ergebnis im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende März) seien die eigenen Prognosen erfüllt worden, teilte die Vantage Towers AG mit. Der Konzernumsatz ohne Durchleitungseinnahmen stieg um 4,6 Prozent auf 1,011 Milliarden Euro. Vantage führt dies auf kostenpflichtige Services für Mobilfunknetzbetreiber sowie den Ausbau der Mietverträge und die Inflationsindexklauseln zurück.

Das bereinigte EBITDA AL kletterte um 3,6 Prozent auf 543 Millionen Euro. Der wiederkehrende freie Cashflow (RFCF) wuchs um 8 Prozent auf 415 Millionen Euro und liegt damit laut Unternehmen am oberen Ende der eigenen Prognose. Der operative Konzerngewinn verdoppelte sich fast auf 537 Millionen Euro.

Im laufenden Geschäftsjahr will Vantage weiter investieren, etwa in den Zugang von 1&1 zu den Funktürmen. Dafür werden Kosten anfallen, bevor entsprechende Umsätze erzielt werden können. Vantage strebt 2022/23 ein Umsatzwachstum ohne Durchleitungseinnahmen von 3 bis 5 Prozent an, ein bereinigtes EBITDA AL von 550 bis 570 Millionen Euro und einen RFCF von 405 bis 425 Millionen Euro. Die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert bestehen.

