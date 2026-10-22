Var Energi ASA Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

22.10.26 06:35 Uhr

Var Energi ASA Registered gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,540 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 58,85 Prozent auf 33,93 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,36 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,183 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,46 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.net