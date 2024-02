Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag im Minusbereich

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 17,48 EUR.

Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 17,48 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,29 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.828 Varta-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,39 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 13.05.2022. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Varta wird am 28.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,260 EUR je Varta-Aktie.

