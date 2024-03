Varta Aktie News: Varta am Freitagnachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 15,15 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 15,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 15,35 EUR. Mit einem Wert von 15,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 56.722 Varta-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,30 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 100,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Mit einem Kursverlust von 8,75 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,75 EUR für die Varta-Aktie aus.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Varta-Aktie.

