Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 17:35 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 23,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 22,03 EUR. Bei 24,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 473.428 Varta-Aktien gehandelt.

Bei 91,46 EUR erreichte der Titel am 21.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 74,36 Prozent wieder erreichen. Bei 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,56 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,26 EUR an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 15.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Varta ein EPS in Höhe von 3,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

