Varta Aktie News: Varta am Vormittag freundlich

Das Papier von Varta legte um 01.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 83,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 84,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.058 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 165,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,88 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 23,39 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,80 EUR je Varta-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 12.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Varta wird am 11.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Gewinn von 3,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

