Varta Aktie News: Varta verteidigt am Nachmittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Varta. Zum Vortag unverändert notierte die Varta-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 20,36 EUR.

Die Varta-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,36 EUR. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 20,54 EUR. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 19,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.572 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.09.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 242,14 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,80 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 185,29 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 185,29 EUR.

Die Varta-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,010 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

