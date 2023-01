Varta Aktie News: Bullen treiben Varta am Nachmittag an

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 23,85 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 24,07 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.964 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei 118,60 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 79,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR. Mit Abgaben von 10,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,30 EUR an.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 204,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

