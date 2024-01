Varta Aktie News: Varta am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 19,98 EUR nach.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 19,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 19,87 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,62 EUR. Bisher wurden heute 101.036 Varta-Aktien gehandelt.

Bei 30,30 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Varta einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt letztendlich ab