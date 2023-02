Varta Aktie News: Varta steigt am Donnerstagvormittag

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 28,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 28,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.397 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 100,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 71,37 Prozent Luft nach oben. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,80 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,30 EUR für die Varta-Aktie.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Varta 185,29 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 204,30 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 28.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

