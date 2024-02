Varta Aktie News: Varta gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 16,32 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 16,32 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,68 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.297 Varta-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,29 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Varta-Aktie.

