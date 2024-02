Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Freitagvormittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 16,41 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 16,41 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 16,41 EUR. Bei 16,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.814 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 84,64 Prozent Luft nach oben. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Varta die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,260 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

