Varta Aktie News: Varta am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 14,15 EUR.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 14,15 EUR abwärts. Die Varta-Aktie sank bis auf 14,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.734 Varta-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 25,61 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 44,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 13,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 19,75 EUR angegeben.

Varta wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

