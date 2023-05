Varta Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagnachmittag aus Varta

Aktien in diesem Artikel Varta 21,37 EUR

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 6,4 Prozent im Minus bei 21,96 EUR. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 21,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 226.951 Varta-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,46 EUR) erklomm das Papier am 21.06.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 21,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 1,67 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,46 EUR je Varta-Aktie an.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Varta am 15.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

