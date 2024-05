Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Varta im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Varta. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 9,39 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,39 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 9,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.640 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR an. 156,98 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.04.2024 auf bis zu 7,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 26,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 18,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -4,46 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 215,06 Mio. EUR – eine Minderung von 8,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236,19 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Varta.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

Redaktion finanzen.net

