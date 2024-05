Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,45 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 9,45 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 9,53 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,35 EUR. Bisher wurden heute 62.210 Varta-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 60,86 Prozent niedriger. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 21,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 18,00 EUR.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varta ein Ergebnis je Aktie von -4,46 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 236,19 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Varta am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 07.05.2025.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

