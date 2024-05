Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 9,31 EUR.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 9,31 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 9,27 EUR. Bei 9,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 11.717 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 61,44 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 7,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 25,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Varta-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Varta 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 215,06 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 07.05.2025.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

