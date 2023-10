Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Varta-Kurs

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 17,90 EUR ab.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 17,90 EUR ab. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,85 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.573 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.10.2022 erreicht. Gewinne von 91,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Abschläge von 22,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,010 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

