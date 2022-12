Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,95 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 28,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.491 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,60 EUR. 75,59 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 31,30 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 204,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Varta am 30.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je Varta-Aktie.

