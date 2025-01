Varta Aktie News: Varta am Mittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1,51 EUR.

Um 11:42 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 1,51 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,55 EUR an. Bei 1,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.647 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,79 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.212,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,76 EUR am 19.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 7,50 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,295 EUR je Varta-Aktie.

