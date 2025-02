Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Vormittag ins Minus

So entwickelt sich Varta

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 0,860 EUR.

Die Varta-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 0,860 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 0,832 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 0,860 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.042 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 markierte das Papier bei 17,805 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1.971,553 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 0,760 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 11,576 Prozent wieder erreichen.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 7,50 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie bricht ein: Aktionärsschützer ziehen mit dem Fall Varta nach Karlsruhe

Varta-Aktie tiefrot: Gericht billigt Varta-Sanierung endgültig - Aktionäre verlieren alles

Die größten Kapitalvernichter 2024