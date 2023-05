Varta Aktie News: Varta am Mittwochvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Varta 21,35 EUR

Die Varta-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 21,25 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 21,25 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.482 Varta-Aktien.

Bei 91,46 EUR erreichte der Titel am 21.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 76,77 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,46 EUR.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 15.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

