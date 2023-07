Aktie im Fokus

Varta Aktie News: Varta legt am Vormittag zu

03.07.23 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 19,00 EUR.

Werbung

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 19,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 19,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.344 Varta-Aktien gekauft oder verkauft. Am 09.07.2022 markierte das Papier bei 83,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 340,75 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Abschläge von 27,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 21,90 EUR. Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 185,29 EUR im Vorjahresquartal. Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 09.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Varta. Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -1,634 EUR je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Varta-Aktie Varta-Aktie verbucht leichten Gewinn: Varta will in Ellwangen 88 Stellen streichen Mai 2023: Experten empfehlen Varta-Aktie mehrheitlich zum Verkauf Hot Stocks heute: Liquiditätsentzug - Funkwerk bietet 7% Dividende - Varta erholt sich, keine Trendwende!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com