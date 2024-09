Varta Aktie News: Varta zieht am Vormittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Varta zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1,79 EUR.

Das Papier von Varta legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 1,79 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 1,79 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.593 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,13 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 1.246,54 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2024 auf bis zu 0,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 135,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,67 EUR für die Varta-Aktie aus.

Am 14.11.2023 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.09.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie ausweisen dürften.

