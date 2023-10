Varta Aktie News: Varta am Mittag auf rotem Terrain

Varta im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 17,40 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:35 Uhr 2,2 Prozent auf 17,40 EUR. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 17,31 EUR. Mit einem Wert von 17,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 7.884 Varta-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,23 EUR) erklomm das Papier am 05.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 20,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,80 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 185,29 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,010 EUR je Varta-Aktie.

