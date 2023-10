Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Varta

Blick auf Varta-Kurs

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 17,58 EUR nach.

Um 09:03 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 17,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 17,41 EUR. Bei 17,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.015 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,23 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 94,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 27,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,80 EUR an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,010 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich

Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen