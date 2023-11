Varta Aktie News: Varta steigt am Freitagmittag

Varta im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 20,30 EUR.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 20,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 20,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.012 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,87 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 66,85 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 31,90 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,115 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

