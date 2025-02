Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Dienstagmittag ins Minus

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,850 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:36 Uhr 1,4 Prozent auf 0,850 EUR. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 0,772 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,831 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 233.212 Varta-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 17,805 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 95,226 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.02.2025 (0,746 EUR). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 12,235 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,50 EUR für die Varta-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

