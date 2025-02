Varta Aktie News: Varta am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 0,835 EUR ab.

Die Varta-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 0,835 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 0,824 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,831 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.799 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,805 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2.032,335 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.02.2025 bei 0,746 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 10,659 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Varta seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,50 EUR an.

Am 14.11.2023 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,295 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie bricht ein: Aktionärsschützer ziehen mit dem Fall Varta nach Karlsruhe

Varta-Aktie tiefrot: Gericht billigt Varta-Sanierung endgültig - Aktionäre verlieren alles

Die größten Kapitalvernichter 2024