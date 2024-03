Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Montagvormittag fester

Varta im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,42 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,42 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,48 EUR an. Bei 15,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 2.222 Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 30,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 49,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,31 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,75 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Varta-Aktie.

