Varta Aktie News: Varta präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Varta zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 19,28 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 19,28 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 19,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.262 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 markierte das Papier bei 83,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 76,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die Varta-Aktie.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,29 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2023 veröffentlicht. Am 09.08.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,634 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

