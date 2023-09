Varta Aktie News: Varta am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 20,05 EUR nach.

Um 11:47 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 20,05 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 20,01 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.197 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 231,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,80 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,010 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

