Varta Aktie News: Varta am Nachmittag im Minusbereich

Um 04:22 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,49 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,84 EUR aus. Bei 25,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.446 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 77,98 Prozent Luft nach oben. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,30 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 204,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 185,29 EUR.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 28.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

So stuften die Analysten die Varta-Aktie im vergangenen Monat ein

Varta-Aktie fällt dennoch: Neuer Varta-Chef baut auf Hilfe von Sanierungsexperten

Porsche-Aktie zieht an: Porsche AG jetzt DAX-Mitglied

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com