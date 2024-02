Varta Aktie News: Anleger greifen bei Varta am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 15,86 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 15,86 EUR zu. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 15,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,76 EUR. Bisher wurden heute 9.138 Varta-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 30,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 12,83 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,260 EUR je Varta-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

