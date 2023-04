Varta Aktie News: Varta am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Varta 23,89 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 23,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,69 EUR aus. Bei 24,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 55.020 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 99,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 76,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 21,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 10,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,30 EUR je Varta-Aktie an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 26.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Varta dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 3,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com