Varta Aktie News: Varta am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 14,08 EUR abwärts.

Um 15:47 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 14,08 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 14,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.523 Varta-Aktien.

Bei 25,61 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 81,89 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,09 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 19,75 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Varta dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

