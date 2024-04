Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 14,08 EUR.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:03 Uhr um 2,8 Prozent auf 14,08 EUR nach. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 14,05 EUR ein. Mit einem Wert von 14,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 4.931 Aktien.

Bei 25,61 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,89 Prozent. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 7,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,75 EUR an.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

