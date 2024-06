Varta Aktie News: Varta tendiert am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 9,91 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 9,91 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,91 EUR an. Bei 9,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.074 Varta-Aktien.

Bei 24,13 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 58,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 24,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 18,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 164,22 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 08.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

