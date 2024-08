Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 10,9 Prozent bei 1,78 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 10,9 Prozent auf 1,78 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 1,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,72 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207.887 Stück gehandelt.

Bei 24,13 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1.254,10 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.07.2024 bei 1,41 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,88 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,25 EUR für die Varta-Aktie.

Am 14.11.2023 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,93 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 164,22 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie ausweisen dürften.

