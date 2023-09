Varta Aktie News: Anleger greifen bei Varta am Dienstagvormittag zu

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 20,45 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 20,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.617 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 223,72 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 47,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,80 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 185,29 EUR im Vorjahresquartal.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,010 EUR je Aktie aus.

