Kursentwicklung im Fokus

Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

05.10.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 18,00 EUR.

Um 11:31 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 18,00 EUR zu. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,04 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.013 Varta-Aktien. Bei einem Wert von 33,87 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2022). Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 46,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,83 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 30,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,80 EUR. Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen. 2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,010 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Varta-Aktie Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

