Varta Aktie News: Anleger greifen bei Varta am Nachmittag zu

Die Aktie von Varta zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 20,12 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 20,12 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,24 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,90 EUR. Bisher wurden heute 37.734 Varta-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 50,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Varta.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,343 EUR je Varta-Aktie.

