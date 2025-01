Varta Aktie News: Varta am Montagmittag leichter

Blick auf Varta-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Varta. Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,7 Prozent auf 1,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,7 Prozent auf 1,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 1,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71.511 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,79 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Gewinne von 1.107,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,76 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 53,63 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,50 EUR je Varta-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Varta vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Varta am 27.03.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

