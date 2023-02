Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Varta-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 28,67 EUR. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 27,95 EUR. Bei 29,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 129.647 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,90 EUR. Gewinne von 71,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,60 EUR am 29.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 32,73 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,30 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

