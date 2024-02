Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Dienstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 15,80 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 15,80 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,86 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.640 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 91,77 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 EUR je Varta-Aktie an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 185,29 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 185,29 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start stärker

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich schwächer