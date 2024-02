Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Varta konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 16,08 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 16,08 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 16,10 EUR. Bei 15,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 46.077 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 30,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 14,02 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Varta wird am 28.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,260 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

