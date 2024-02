Varta Aktie News: Varta behauptet sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Varta-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,78 EUR.

Bei der Varta-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 15,85 EUR. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,66 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.655 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,08 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,00 EUR aus.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 185,29 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,260 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start stärker

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich schwächer