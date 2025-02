Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Varta. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 0,822 EUR zu.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,822 EUR. Bei 0,850 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,812 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 63.243 Aktien.

Bei 17,805 EUR markierte der Titel am 12.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 2.066,058 Prozent wieder erreichen. Am 03.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,746 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,246 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 14.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 215,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie ausweisen dürften.

