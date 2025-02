Varta Aktie News: Varta gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 0,817 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 0,850 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,812 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.741 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,805 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2.080,649 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,746 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 9,450 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 7,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie bricht ein: Aktionärsschützer ziehen mit dem Fall Varta nach Karlsruhe

Varta-Aktie tiefrot: Gericht billigt Varta-Sanierung endgültig - Aktionäre verlieren alles

Die größten Kapitalvernichter 2024